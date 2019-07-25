Билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив» 3 августа на «Самара Арене»: цены, где купить
В четверг, 25 июля, стартует продажа билетов на матч 4 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет на стадионе «Самара Арена» в субботу, 3 августа, в 17:30. Приобрести их можно как в клубных магазинах, так и на сайте «Крыльев».
- Стоимость билетов в зону «Стандарт» будет варьироваться от 400 до 700 рублей. В зону гостеприимства билеты можно будет купить за 1000 и 1500 рублей, а в зону активной поддержки — за 400 рублей, - сообщает пресс-служба самарского клуба.
Места продаж билетов на матч:
- СК «Металлург», ул. Строителей, 1;
- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17;
- ТРК «Аврора Молл», ул. Аэродромная, 47А;
- ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5;
- ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147;
- ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;
- ТРЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М;
- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б / 4-й проезд, 57;
- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185А;
- ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), г. Тольятти, бульвар Ленина, 1.
Отметим, что в точках продаж kassir.ru билеты начнут продавать с пятницы, 26 июля. Не будут продаваться билеты в секторы D113 (½), D115 (½), 1/2 В526, 1/2 В532.
Для некоторых категорий граждан будут действовать скидки в 50%. Так, за полцены можно будет купить детские билеты в секторы С119, С118, А102, А103. Дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно, но будут сидеть на коленях у родителей. Также 50-процентную скидку смогут получить инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды 1 и 2 групп. Билеты для них будут продаваться в ТЦ «Сила Спорта» с 11:00 до 20:00 на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе и в сектор C117.
Кроме того, при покупке билетов в зону гостеприимства: 4 ярус трибуны А и С, 3 ярус трибуны В и D и в зону повышенной комфортности: А105-А107 в клубных магазинах ТЦ «Сила Спорта» и СК «Металлург» будет предоставляться разовый автопропуск. Их количество ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU