2019-07-25T16:13:46+03:00
Общество

Известный шеф-повар приедет в Самару, чтобы накормить роддом и сотрудников пивзавода

Александр Белькович также собирается порыбачить на волжском берегу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Известный повар-шоумен поделится кулинарным опытом с самарскими домохозяйкамиИзвестный повар-шоумен поделится кулинарным опытом с самарскими домохозяйками
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В Самару 28-29 июля приедет известный шеф-повар, автор книги ведущий кулинарного шоу на СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович. Здесь он планирует накормить мам в роддоме и сотрудников Жигулевского пивоваренного завода.

- В рамках шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович показывает, как делать необычные блюда из простых ингредиентов, цена за порцию которого не превышает 100 рублей, а также дает советы домохозяйкам и любителям готовки. В Самаре ведущий не только накормит роддом и пивзавод, но еще и отправится на берег Волги, чтобы поймать рыбу и приготовить из нее обед, - рассказали представители телеканала.

Самара станет первым городом в новом кулинарном туре Александра Белькочича. Потом он намерен посетить Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Владивосток и Архангельск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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