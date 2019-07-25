Известный шеф-повар приедет в Самару, чтобы накормить роддом и сотрудников пивзавода
В Самару 28-29 июля приедет известный шеф-повар, автор книги ведущий кулинарного шоу на СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович. Здесь он планирует накормить мам в роддоме и сотрудников Жигулевского пивоваренного завода.
- В рамках шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович показывает, как делать необычные блюда из простых ингредиентов, цена за порцию которого не превышает 100 рублей, а также дает советы домохозяйкам и любителям готовки. В Самаре ведущий не только накормит роддом и пивзавод, но еще и отправится на берег Волги, чтобы поймать рыбу и приготовить из нее обед, - рассказали представители телеканала.
Самара станет первым городом в новом кулинарном туре Александра Белькочича. Потом он намерен посетить Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Владивосток и Архангельск.
ИСТОЧНИК KP.RU