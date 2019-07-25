2019-07-25T16:41:28+03:00
Происшествия

В Самаре на Волге очевидцы спасли тонущего 13-летнего мальчика

Подросток отдыхал вместе с матерью на правом берегу реки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мальчик едва не утонул в районе острова ГолодныйМальчик едва не утонул в районе острова ГолодныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Днем в четверг, 25 июля, на реке Волге в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там около 16 часов неподалеку от острова Голодный едва не утонул 13-летний мальчик.

- Подросток вместе с мамой отдыхал на правом берегу Волги в необорудованном для этого месте. Когда мальчик был в воде, он начал тонуть. Его спасли отдыхающие рядом очевидцы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

После того, как мальчика достали из воды, его доставили в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина, где он был госпитализирован. МЧС напоминает самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра у воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24