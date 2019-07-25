В Самаре на Волге очевидцы спасли тонущего 13-летнего мальчика
Днем в четверг, 25 июля, на реке Волге в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там около 16 часов неподалеку от острова Голодный едва не утонул 13-летний мальчик.
- Подросток вместе с мамой отдыхал на правом берегу Волги в необорудованном для этого месте. Когда мальчик был в воде, он начал тонуть. Его спасли отдыхающие рядом очевидцы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
После того, как мальчика достали из воды, его доставили в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина, где он был госпитализирован. МЧС напоминает самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра у воды.
ИСТОЧНИК KP.RU