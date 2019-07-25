Билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо» 30 августа 2019 на «Самара Арене»: цены, где купить

СЕГОДНЯ 19:14 2019-07-25T19:14:41+03:00

Купить билеты можно с 25 июля онлайн или в кассах. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стартовали прожали билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва), который пройдет 30 августа на стадионе «Самара Арена»

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Стартовали продажи билетов на матч 8 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Динамо», который пройдет на стадионе «Самара Арена» 30 августа. Встреча начнется в 21:00 по местному времени.

Цены на билеты начинаются от 300 рублей. Это сектора A, C, D – верхние ярусы. Места на нижних ярусах стоят 400 рублей, за исключением сектора А – там цена 500 рублей. Самые дорогие билеты – в секторах А105, А106 и А107 – 1500 рублей.

Купить билеты можно с 25 июля онлайн или в кассах, список которых можно посмотреть на сайте «Крыльев Советов». Там же можно найти и список тех болельщиков, кому полагаются скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU