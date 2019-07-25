В Сызрани без света останутся несколько десятков тысяч человек

СЕГОДНЯ 19:53 2019-07-25T19:53:48+03:00

Все из-за проведения плановых ремонтных работ, которые нужны, чтобы улучшить надежность и качество электроснабжения. Фото: Архив "КП"

Электричества не будет с 5:00 до 5:15 29 июля и 1 августа

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В нескольких районах Сызрани 29 июля и 1 августа отключат электричество. Без света останутся несколько тысяч человек. Все из-за проведения плановых ремонтных работ, которые нужны, чтобы улучшить надежность и качество электроснабжения, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

- С 5:00 до 5:15 электричество отключат по адресам: дома 1, 2, 3, 3А Юго-Западного района, районы Верхнего и Нижнего Засызрана, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня без электричества также остались многие жители Сызрани. Без света посидели горожане, которые живут на улицах Ерамасова, Скворцова, Хлебцевича, Красильникова и Львовской.

ИСТОЧНИК KP.RU