2019-07-25T19:53:48+03:00
Общество

В Сызрани без света останутся несколько десятков тысяч человек

Электричества не будет с 5:00 до 5:15 29 июля и 1 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все из-за проведения плановых ремонтных работ, которые нужны, чтобы улучшить надежность и качество электроснабжения.Все из-за проведения плановых ремонтных работ, которые нужны, чтобы улучшить надежность и качество электроснабжения.Фото: Архив "КП"
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В нескольких районах Сызрани 29 июля и 1 августа отключат электричество. Без света останутся несколько тысяч человек. Все из-за проведения плановых ремонтных работ, которые нужны, чтобы улучшить надежность и качество электроснабжения, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

- С 5:00 до 5:15 электричество отключат по адресам: дома 1, 2, 3, 3А Юго-Западного района, районы Верхнего и Нижнего Засызрана, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня без электричества также остались многие жители Сызрани. Без света посидели горожане, которые живут на улицах Ерамасова, Скворцова, Хлебцевича, Красильникова и Львовской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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