2019-07-25T21:11:56+03:00
Спорт

Двух футболистов «Крыльев Советов» вызвали в юношескую сборную России

Александр Евинов и Дмитрий Молчанов примут участие в турнире The 36th C.O.T.I.F. Tournament of 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Турнир пройдет с 28 июля по 9 августа.Турнир пройдет с 28 июля по 9 августа.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Два футболиста «Крыльев Советов» получили вызов в юношескую сборную России U-20. Полузащитник Александр Евинов и форвард Дмитрий Молчанов вместе с национальной командой примут участие в турнире The 36th C.O.T.I.F. Tournament of 2019, который пройдет в испанском городе Алькудия, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

- Турнир пройдет с 28 июля по 9 августа. 30 июля Россия сыграет с Испанией, 1 августа с Бахрейном, 3 августа с Мавританией, а 5 августа с Аргентиной, - говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрий Молчанов совсем недавно присоединился к самарской команде. В «Крылья» он перешел из «Чертаново».

ИСТОЧНИК KP.RU

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