В Самаре двое парней устроили футбольный матч прямо на дороге под колесами машин

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-26T06:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на площади Кирова двое парней решили поиграть в мяч прямо на проезжей части. Кто-то из прохожих заснял их на видео: расположились "футболисты" на перекрестке улиц Победа и пр. Кирова. Они перекидывают мяч друг другу, в какой-то момент он летит на дорогу, парни бегут за ним, рискуя оказаться под колесами машин.

- Два ... - это сила, - резюмирует автор видео.

Рядом стоит машина с баннером "заправка, ремонт" и столик - наверное, эти парни как раз и предоставляют нехитрые услуги. Стоит отметить, что в момент игры зеленый свет горит тем авто, которые едут по улице Победы, так что формально любителям игр с мячом ничего не угрожает. И все же непонятно, почему они выбрали такое странное место для досуга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/722374" frameborder="0"></iframe> Опасные игры под колесами машин в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU