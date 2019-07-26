В Самаре двое парней устроили футбольный матч прямо на дороге под колесами машин
В Самаре на площади Кирова двое парней решили поиграть в мяч прямо на проезжей части. Кто-то из прохожих заснял их на видео: расположились "футболисты" на перекрестке улиц Победа и пр. Кирова. Они перекидывают мяч друг другу, в какой-то момент он летит на дорогу, парни бегут за ним, рискуя оказаться под колесами машин.
- Два ... - это сила, - резюмирует автор видео.
Рядом стоит машина с баннером "заправка, ремонт" и столик - наверное, эти парни как раз и предоставляют нехитрые услуги. Стоит отметить, что в момент игры зеленый свет горит тем авто, которые едут по улице Победы, так что формально любителям игр с мячом ничего не угрожает. И все же непонятно, почему они выбрали такое странное место для досуга.
Опасные игры под колесами машин в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU