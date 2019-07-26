В выходные на самарской набережной будут учить танцевать дэнсхолл и покажут «летающие тарелки»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-26T08:19:14+03:00

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Предстоящие выходные, 27 и 28 июля, вновь порадуют жителей и гостей Самары танцевальными и музыкальными программами на набережной реки Волги. Они пройдут на Маяковском и Некрасовском спусках.

В субботу, 27 июля, музыкальная программа на Некрасовском спуске начнется в 18:00. Вечер откроет клуб Самарского университета «Белый рояль». В 19:00 эстафету примет молодой джазовый коллектив «Monocle». Завершат музыкальную программу в 20:00 барабаны «АШЕ». На Маяковском спуске в этот вечер выступят лучшие танцевальные школы города. Также они проведут мастер-классы.

В воскресенье, 28 июля, в 18:00 на Некрасовском спуске самарцев будут удивлять необычными музыкальными инструментами - хэндпанами, которые выглядят как летающие тарелки, а звучат как арфа. С ними зрителей познакомит Лидия Жукова-Игольникова. В 19:00 выступит этно-фолк группа «Этрусски». В 20:00 закончит вечер совместный проект школы танцев «Tribe» и музыкальной группы «Distorted blur».

На Маяковском спуске в воскресный вечер можно будет увидеть выступления танцевальной школы «Бруклин», танцоров из Самары, Саратова, Тюмени, Уфы, Тольятти, Казани и Москвы. В 19:00 на набережной пройдут мастер-классы по направлению «дэнсхолл». В 20:00 самарцев ждут барабанные ритмы от коллектива «Самбара».

ИСТОЧНИК KP.RU