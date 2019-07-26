В Самаре изменили схему движения автобусов № 55

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-26T09:03:56+03:00

Автобусы будут ездить в объезд по направлению к 9 микрорайону

Они будут курсировать в объезд из-за работ на улице Ново-Вокзальной

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В Самаре скорректировали схему движения автобусов № 55. Из-за ремонтных работ, которые ведутся на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева, они временно будут ходить в объезд.

- В направлении 9 микрорайона автобусы № 55 будут курсировать по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда и далее по своему маршруту, - сообщили в Твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Напомним, что проезд по нечетной стороне улице Ново-Вокзальной перекрыли вечером в четверг, 25 июля. Там до сентября будут вестись работы по замене коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU