2019-07-26T09:25:32+03:00
Спорт

Баскетболист «Самары» Данила Чикарев получил вызов в сборную России на первенство Европы U18

Первый матч наша команда сыграет 27 июля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Данила Чикарев (справа). Фото: БК "Самара"Данила Чикарев (справа). Фото: БК "Самара"
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Баскетболист чемпиона Суперлиги-1 «Самары» Данила Чикарев сыграет на первенстве Европы U18. Он получил вызов в сборную России, сообщает пресс-служба БК «Самара».

- 27 июля в греческом городе Волос стартует первенство Европы U18. В состав сборной России для участия в турнире включены два представителя БК «Самара»: форвард Данила Чикарев и тренер молодёжной команды Дмитрий Пивцайкин, - говорится в сообщении.

Сборная России сыграет в группе В вместе со сборными Италии, Черногории и Литвы. В плей-офф пройдут все 16 участников турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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