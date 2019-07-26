2019-07-26T09:40:44+03:00
Общество

В Самаре на Крымской площади установили «Маяк» и сделали фонтан

Работы на объекте завершены уже на 70%
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре вышло на финальную стадию обновление Крымской площади, которое ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы на объекте завершены уже более чем на 70%.

- Самые сложные работы на Крымской площади уже завершены. Подрядчик установил там конструкции для беседок, арт-объекты «Ротонда» и «Маяк», а также смонтировал фонтан и системы автополива газона, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Теперь рабочим осталось постелить газоны, закончить укладку плитки, выложить мозаичное панно с картой полуострова Крым, а также установить лавочки и урны. Полностью завершить все работы подрядная организация должна до 1 сентября, но, возможно, объект сдадут раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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