Жители Сызрани боятся открывать окна из-за толп клопов
Горожане жалуются, что эти насекомые прочно оккупировали их дома
Клопы облепили сызранцам все окна в домах
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Жители Сызрани бьют тревогу — их дома оккупировали клопы. Они заполонили подъезды и облепили все окна. Кроме того, некоторые горожане утверждают, что уже стали жертвами этих насекомых.
- Насчет укусов не знаю, но окна не открыть. Клопы сотнями залетают. Невозможно просто, раньше такого не было, - пишут в соцсетях сызранцы.
По их словам, клопы осаждают окна и подъезды домов на улицах Володарского, Астраханской и Ломоносова, а также в поселках Западный и Кашпир. Жители Сызрани просят специалистов принять меры, чтобы остановить нашествие клопов — провести санитарную обработку деревьев и жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU