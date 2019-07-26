2019-07-26T10:16:35+03:00
Общество

Жители Сызрани боятся открывать окна из-за толп клопов

Горожане жалуются, что эти насекомые прочно оккупировали их дома
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Клопы облепили сызранцам все окна в домахКлопы облепили сызранцам все окна в домах
Изменить размер текста:

Жители Сызрани бьют тревогу — их дома оккупировали клопы. Они заполонили подъезды и облепили все окна. Кроме того, некоторые горожане утверждают, что уже стали жертвами этих насекомых.

- Насчет укусов не знаю, но окна не открыть. Клопы сотнями залетают. Невозможно просто, раньше такого не было, - пишут в соцсетях сызранцы.

По их словам, клопы осаждают окна и подъезды домов на улицах Володарского, Астраханской и Ломоносова, а также в поселках Западный и Кашпир. Жители Сызрани просят специалистов принять меры, чтобы остановить нашествие клопов — провести санитарную обработку деревьев и жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин посмертно наградил сызранского инспектора ДПС, которого сбил водитель Infiniti
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила сверстников из «Уфы»
Самарцев зовут поучаствовать в историческом квесте на улице Куйбышева за призы
Билайн дарит самарцам бесплатный безлимитный интернет
В Самаре столб дыма от горящего мусора напугал горожан
В Самаре во время парусной регаты на Волге опрокинулась яхта
«Крылья Советов» продали больше 6 тысяч абонементов на домашние матчи
В Самаре к 1 сентября появятся 23 светофора возле школ
«400 детей лишатся возможности заниматься футболом»: в Самаре спортзал в СК «Локомотив» отберут у футболистов и отдадут фехтовальщикам
Волгу в Самарской области «вылечат» за 32 млрд рублей
Средневолжская газовая компания внесла свою лепту в строительство Фрунзенского моста.
В Тольятти молодой человек стащил с ж/д станции почти 1 тонну труб
Самарцы пожаловались на постоянно закрытые туалеты в Струковском парке
В выходные в Самарскую область вернутся дожди и грозы
В Самаре на Крымской площади установили «Маяк» и сделали фонтан
Баскетболист «Самары» Данила Чикарев получил вызов в сборную России на первенство Европы U18
Стало известно, когда откроют проезд по четырехполосной дороге на проспекте Кирова в Самаре