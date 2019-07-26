Жители Сызрани боятся открывать окна из-за толп клопов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-26T10:16:35+03:00

Горожане жалуются, что эти насекомые прочно оккупировали их дома

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Жители Сызрани бьют тревогу — их дома оккупировали клопы. Они заполонили подъезды и облепили все окна. Кроме того, некоторые горожане утверждают, что уже стали жертвами этих насекомых.

- Насчет укусов не знаю, но окна не открыть. Клопы сотнями залетают. Невозможно просто, раньше такого не было, - пишут в соцсетях сызранцы.

По их словам, клопы осаждают окна и подъезды домов на улицах Володарского, Астраханской и Ломоносова, а также в поселках Западный и Кашпир. Жители Сызрани просят специалистов принять меры, чтобы остановить нашествие клопов — провести санитарную обработку деревьев и жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU