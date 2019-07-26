В выходные в Самарскую область вернутся дожди и грозы

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-26T10:37:23+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные, 27 и 28 июля. Судя по их прогнозам, будет тепло, но при этом в регион могут наведаться дожди и грозы.

Портиться погода начнет в ночь на субботу, 27 июля. Как сообщает Приволжское УГМС, местами по области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 13...18 °C. Днем в регионе также возможен небольшой дождь и гроза. Воздух прогреется до 25...30 °C.

В ночь на воскресенье, 28 июля, в большинстве районов Самарской области ожидаются небольшой и умеренный дождь, а также гроза. Ветер сменит свое направление на северо-западное, но будет дуть с прежней скоростью — 6-11 м/с. Столбики термометров опустятся до 13...18 °C. Днем синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия, только температура воздуха составит уже 20...25 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU