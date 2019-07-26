2019-07-26T11:04:03+03:00
Общество

Самарцы пожаловались на постоянно закрытые туалеты в Струковском парке

Горожане негодуют, что последний раз модульные кабины исправно работали только во время ЧМ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Посетители Струковского парка постоянно встречают закрытые двери туалетовПосетители Струковского парка постоянно встречают закрытые двери туалетовФото: Twitter.com
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Жители Самары пожаловались на закрытые туалеты в Струковском саду. По их словам, на дверях кабинок висят замки, а пользоваться ими могут только привилегированные люди — сотрудники парка и кафе.

- Уже конец июля, а Струковский сад до сих пор без общественных туалетов! Те, что есть, - закрыты на замок. Ими пользовались лишь иностранные гости во время ЧМ-2018, а жителей Самары за людей никто не считает что ли? Я видел, что ключи от туалета есть у сотрудников кафе и администрации парка. Сейчас они и пользуются им, - написал в Твиттере самарец.

По словам представителей МАУ «Парки Самары», в этих модульных туалетах ведутся профилактические работы, на время которых в Струковском саду установили кабины биотуалетов. Сотрудники учреждения отметили, что туалеты постоянно закрыты из-за того, что посетители частенько повреждают там оборудование,а потом приходится делать ремонт.

- Каждая поломка - это закупка запчастей и вызов специалистов. Запчасти в свободном доступе в магазине не продаются, заказываются у производителя оборудования. Вот именно поэтому часто посетители сталкиваются с закрытыми дверями. Именно поэтому выставлены биокабины, - объяснили в МАУ «Парки Самары».

ИСТОЧНИК KP.RU

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