2019-07-26T11:20:08+03:00
Происшествия

В Тольятти молодой человек стащил с ж/д станции почти 1 тонну труб

Полицейские уже задержали парня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителя Самарской области поймали на краже 8 отрезков трубЖителя Самарской области поймали на краже 8 отрезков трубФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области транспортные полицейские разбираются в деталях преступления, которое произошло в среду, 24 июля, на станции Тольятти. Там из места временного хранения пропали 8 отрезков труб общей массой около 900 кг.

- По подозрению в совершении данного преступления сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали 25-летнего жителя Самарской области, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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