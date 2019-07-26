В Тольятти молодой человек стащил с ж/д станции почти 1 тонну труб

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-26T11:20:08+03:00

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В Самарской области транспортные полицейские разбираются в деталях преступления, которое произошло в среду, 24 июля, на станции Тольятти. Там из места временного хранения пропали 8 отрезков труб общей массой около 900 кг.

- По подозрению в совершении данного преступления сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали 25-летнего жителя Самарской области, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU