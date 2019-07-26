Средневолжская газовая компания внесла свою лепту в строительство Фрунзенского моста.

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-26T11:31:42+03:00

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Завершены работы по выносу трех участков газопроводов из-под трассы, которая входит в развязку Фрунзенского моста, в районе пересечения улиц Комсомольской и Молодогвардейской.

В сжатые сроки специалисты отделения СЭГХ-3 межрайгаза «Самара» при поддержке бригад отделений СЭГХ-1, СЭГХ-2 и СЭГХ-5 произвели работы по демонтажу задвижек, перекладке участков газопроводов, установке катушек и врезке двух шаровых кранов. Производство переврезки потребовало кратковременного отключения от газоснабжения семи коммунально-бытовых объектов и 219 частных и многоквартирных домов – 1010 квартир.

Благодаря четкой организации работы монтажных бригад и шести единиц специализированной техники на ограниченном участке местности задача была выполнена в рекордно короткие сроки. «Каждый знал свою задачу и четко выполнял ее,» – отмечает главный инженер отделения СЭГХ-3 межрайгаза «Самара» Владимир Артюх.

Так СВГК не только внесла свою лепту в строительство долгожданного Фрунзенского моста, но и сделала очередной шаг в повышении надежности газоснабжения Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU