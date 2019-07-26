2019-07-26T11:41:30+03:00
Общество

Волгу в Самарской области «вылечат» за 32 млрд рублей

Всю эту огромную сумму направят на снижение загрязнения реки и модернизацию оборудования
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самарской области приняли программу по оздоровлению реки Волги на 2019-2024 годы. Она будет направлена на строительство и обновление очистных сооружений централизованных систем водоотведения. Об этом стало известно в пятницу, 26 июля, в ходе заседания в региональном правительстве.

- Целью программы является улучшение экологического состояния Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод. Для решения ключевых задач разработано 27 мероприятий. Они охватят все 10 городских округов и 5 муниципальных районов региона, - отметил и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

За счет внебюджетных источников в регионе собираются модернизировать канализационные очистные сооружения на 4 промышленных предприятиях. Все они входят в топ-200 основных загрязнителей окружающей среды. Общий объем финансирования составит 32,2 млрд рублей. В 2019 году на реализацию программы направят 3,3 млрд рублей. Отметим, что средства будут направляться из федерального, областного и местных бюджетов. Также деньги будут выделяться частными инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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