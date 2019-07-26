2019-07-26T11:46:18+03:00
Спорт

«400 детей лишатся возможности заниматься футболом»: в Самаре спортзал в СК «Локомотив» отберут у футболистов и отдадут фехтовальщикам

В минспорте заявили, что для футбола есть поле и залы в других спорткомплексах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В зале СК «Локомотив» размещен центр подготовки фехтовальщиков (и занятий пятиборцев).В зале СК «Локомотив» размещен центр подготовки фехтовальщиков (и занятий пятиборцев).Фото: Google Карты
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Спортивный зал в СК «Локомотив» в Самаре, который находится на улице Агибалова, 7, отдадут фехтовальщикам. При этом футболисты там заниматься больше не будут. Тему подняла в Твиттере самарчанка. Она заявила, что в СК «Локомотив» единственный футбольный зал в центре города и что 400 детей лишатся возможности заниматься футболом. В минспорте региона на это заявление ответили следующее:

- В зале СК «Локомотив» размещен центр подготовки фехтовальщиков (и занятий пятиборцев). С учетом имеющейся доступной инфраструктуры и требований, предъявляемых для такого центра, иных вариантов для фехтования пока нет. Для тренировок футболистов сейчас по-прежнему доступно футбольное поле, есть залы в других спорткомплексах, - говорится в ответе министерства спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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