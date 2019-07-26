«Крылья Советов» продали больше 6 тысяч абонементов на домашние матчи
«Крылья Советов» завершили первый этап продаж абонементов на домашние матчи на стадион «Самара Арена». Всего пока продали 6 219 абонементов, сообщает официальный сайт самарской команды.
- Всего на данный момент реализовано 6 219 сезонных карт. Благодарим всех любителей футбола за интерес и поддержку нашей команды, - говорится в сообщении.
Напомним, после двух туров «КС» набрали 3 очка – обыграли ЦСКА 2:0 и проиграли тульскому «Арсеналу» 2:3. Оба матча проходили на «Самара Арене». В эту субботу, 27 июля, волжане сыграют на выезде с «Уфой». Следующая домашняя игра пройдет 3 августа – «Крылья» примут московский «Локомотив».
ИСТОЧНИК KP.RU