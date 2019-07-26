2019-07-26T12:27:29+03:00
Спорт

«Крылья Советов» продали больше 6 тысяч абонементов на домашние матчи

В самарском клубе объявили о завершении первого этапа продаж
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующая домашняя игра пройдет 3 августа – «Крылья» примут московский «Локомотив».Следующая домашняя игра пройдет 3 августа – «Крылья» примут московский «Локомотив».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» завершили первый этап продаж абонементов на домашние матчи на стадион «Самара Арена». Всего пока продали 6 219 абонементов, сообщает официальный сайт самарской команды.

- Всего на данный момент реализовано 6 219 сезонных карт. Благодарим всех любителей футбола за интерес и поддержку нашей команды, - говорится в сообщении.

Напомним, после двух туров «КС» набрали 3 очка – обыграли ЦСКА 2:0 и проиграли тульскому «Арсеналу» 2:3. Оба матча проходили на «Самара Арене». В эту субботу, 27 июля, волжане сыграют на выезде с «Уфой». Следующая домашняя игра пройдет 3 августа – «Крылья» примут московский «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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