2019-07-26T13:45:48+03:00
Происшествия

В Самаре во время парусной регаты на Волге опрокинулась яхта

К счастью, происшествие не имело серьезных последствий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Одна из яхт легла на бок во время во время гонки по ВолгеОдна из яхт легла на бок во время во время гонки по Волге
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В четверг, 25 июля, в Самаре на Волге прошла парусная регата в память о Владимире Высоцком. Мероприятие не обошлось без происшествия. Там во время гонки опрокинулась одна из яхт. Об этом сообщили очевидцы.

- Яхта легла на бок и почти сразу встала. Спортсмены самостоятельно перевернули ее, а потом продолжили гонку. Конечно, они немного выбились из строя, но все равно смогли догнать остальные яхты. Вообще такие происшествия на регатах не являются чем-то из ряда вон выходящим. Это обычное дело для таких соревнований, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» организаторы.

Напомним, гонка крейсерских яхт на короткой дистанции прошла вчера напротив набережной Самары. В ней приняли участие более 20 экипажей из Самары, Тольятти и Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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