В Самаре столб дыма от горящего мусора напугал горожан

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-26T12:47:23+03:00

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Днем в пятницу, 26 июля, в Самаре неподалеку от спортивного магазина «Декатлон» на Московском шоссе произошел пожар. Горожане заметили, как там в районе крытого футбольного поля в небо поднимается огромный столб дыма. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Пожар произошел в районе дома № 185а на проспекте Карла Маркса. Сообщение об этом на пульт дежурного поступило в 12:33. По приезду было установлено, что на площади 10 квадратных метров горит мусор, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар удалось потушить за несколько минут. Ликвидация была объявлена в 12:46. На месте происшествия работали 3 пожарных и 1 единица техники. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU