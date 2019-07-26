Билайн дарит самарцам бесплатный безлимитный интернет

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-26T13:04:44+03:00

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Билайн предлагает своим клиентам три месяца бесплатного безлимитного интернета. Воспользоваться предложением могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов. Предложение «Бесплатный безлимит всем» доступно для клиентов Билайн по всей России.

По данным Билайн.Аналитика, безлимитные тарифы на первом месте в списке самых покупаемых предложений в магазинах и интернет-магазине Билайн – 85% всех продаж приходится именно на тарифы с неограниченным мобильным интернетом. Средний объем потребляемого трафика у пользователей безлимитных тарифов почти в 4 раза выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных предложений. Более 50% потребления приходится именно на видеоконтент, на втором месте – социальные сети, мессенджеры и навигация.

С 2018 года Билайн реализует в Самарской области программу, направленную на увеличение зоны покрытия и скорости мобильного интернета в LTE сети. Оператор провел масштабные работы на своей сети, что позволило увеличить долю базовых станций с поддержкой 4G на территории области почти до 75%. Также на всей сети была внедрена новая стратегия для распределения нагрузки, которая значительно повысила пользовательские скорости. На сегодняшний день средняя скорость 4G интернета на одного пользователя увеличена на 14% и позволяет комфортно серфить в интернете, активно общаться в мессенджерах и пользоваться различными сервисами.

Подключиться к акции «Бесплатный безлимит всем» и пользоваться бесплатно безлимитным интернетом в течение трёх месяцев можно в Личном кабинете и мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Абонентам, впервые подключающимся к Билайн в период действия акции, бесплатный безлимитный интернет на три месяца доступен автоматически.

Акция проводится в период с 25 июля по 1 октября по всей России. Опция недоступна для подключения для клиентов тарифов «Двойной Анлим», «Семья», «СуперСемья» и «Супер Семья+», в состав которых уже входит безлимитный мобильный интернет, для пользователей тарифов для модемов и роутеров, а также для клиентов постоплатных тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU