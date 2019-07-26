Самарцев зовут поучаствовать в историческом квесте на улице Куйбышева за призы
В эту субботу, 27 июля, в Самаре на улице Куйбышева с 11:00 до 22:00 пройдет гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов-2019». Жители и гости города смогут не только попробовать разнообразные блюда, но и получить пищу для ума. Все желающие смогут принять участие в историческом квесте.
- Участники квеста смогут получить новые знания о старой Самаре, а также узнать о том, в каком здании на улице Куйбышева был продан первый киндер-сюрприз XIX века, с какого балкона самарцам пел Шаляпин, почему Самара — родина баяна или кто построил первый в городе пароход, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
Квест начнется в 13:00. Стартует он в районе основной сценической площадки, которая расположится на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Победителей квеста ждут призы, а также сертификаты на посещение кафе, ресторанов и баров. К примеру, это будут такие заведения, как «Робби», «География», «Кофекейк», «Раковарня», «Геллерт», «Золотой хмель», «Бенджамин». Что касается участников мероприятия, то им подарят пригласительные на мастер-класс по приготовлению бургеров в кафе «Бенджамин».
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ИСТОЧНИК KP.RU