Молодежка «Крыльев Советов» разгромила сверстников из «Уфы»
Матч закончился со счетом 6:1
Дублем в матче отметился Егор Голенков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» разгромили «Уфу» в первенстве молодежных составов Российской премьер-лиги. Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счетом 1:6. Голами в составе самарцев отметились Егор Голенков (дубль), Дмитрий Молчанов (дубль), Александр Босов и Бахадур Соколов.
Напомним, матч основных составов команд пройдет в субботу, 27 июля, на стадионе «Нефтяник». Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени.
После двух туров «Крылья Советов» набрали 3 очка – обыграли ЦСКА и проиграли тульскому «Арсеналу». У «Уфы» пока нет набранных очков.
ИСТОЧНИК KP.RU