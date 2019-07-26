Молодежка «Крыльев Советов» разгромила сверстников из «Уфы»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-26T13:24:34+03:00

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«Крылья Советов» разгромили «Уфу» в первенстве молодежных составов Российской премьер-лиги. Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счетом 1:6. Голами в составе самарцев отметились Егор Голенков (дубль), Дмитрий Молчанов (дубль), Александр Босов и Бахадур Соколов.

Напомним, матч основных составов команд пройдет в субботу, 27 июля, на стадионе «Нефтяник». Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени.

После двух туров «Крылья Советов» набрали 3 очка – обыграли ЦСКА и проиграли тульскому «Арсеналу». У «Уфы» пока нет набранных очков.

ИСТОЧНИК KP.RU