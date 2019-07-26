Владимир Путин посмертно наградил сызранского инспектора ДПС, которого сбил водитель Infiniti
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении инспектора ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» 24-летнего Владимира Горшкова. Полицейский погиб под колесами автомобиля Infiniti водителя-нарушителя.
- За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Владимир Горшков награжден медалью «За отвагу». Награду начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников вручил вдове погибшего полицейского Людмиле Горшковой, - сообщили в пресс-службе облГлавка.
Награду вручили вдове погибшего полицейскогоФото: ГУ МВД России по Самарской области
Напомним, ночью 5 ноября 2018 года Владимир Горшков нес службу на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. Примерно в 1:30 23-летний водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Полицейский попытался его остановить, но в итоге был сбит. В результате инспектор ДПС, а также пассажир автомобиля погибли на месте. В марте этого года суд вынес виновнику смертельной аварии приговор. Ему назначили 2 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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