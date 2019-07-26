2019-07-26T13:58:31+03:00
Общество

Стало известно, когда восстановят движение транспорта по проспекту Масленникова в Самаре

Сейчас там разрыли половину дороги, чтобы перенести трубы и водопроводную камеру
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коммунальщики проводят работы на водопроводных сетях / Фото: РКС-СамараКоммунальщики проводят работы на водопроводных сетях / Фото: РКС-Самара
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Сотрудники Самарских коммунальных систем рассказали, что за работы они ведут на проспекте Масленникова, из-за которых пришлось перекрыть движение транспорта и троллейбусов.

- Под проезжей частью проспекта Масленникова проходит водопроводная линия. На пересечении с улицей Гая в июне произошел технологический сбой. Его устранили, но из-за того, что около 20 лет назад при строительстве камеры были допущены ошибки, технологический сбой повторился. В связи с этим было принято решение перенести камеру в газон, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Сейчас рабочие меняют на проспекте Масленникова часть трубы и переносят колодец. Для движения пока закрыты две полосы от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Предполагается, что коммунальщики закончат работы во второй половине дня. Передать улицу дорожникам для укладки асфальта они должны в ночь на субботу, 27 июля. Полностью восстановить движение транспорта по проспекту Масленникова планируется в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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