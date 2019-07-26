2019-07-26T14:26:03+03:00
Общество

В Самарской области вода на 10 пляжах не прошла проверку на качество

Жителям региона посоветовали пока не купаться на этих пляжах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Хотя вода имеет отклонения, песок на пляжах соответствует всем гигиеническим нормамХотя вода имеет отклонения, песок на пляжах соответствует всем гигиеническим нормамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники Роспотребнадзора вновь проверили состояние пляжей, которые официально открыли в этом году в Самарской области. Отбор проб воды и песка показал, что не все места отдыха пригодны для использования.

- На 25 июля были исследованы 152 пробы воды на санитарно-химические показатели, 327 проб — на микробиологические показатели и 327 проб — на паразитологические показатели. Оказалось, что пробы с нескольких пляжей не соответствуют нормам по микробиологическим показателям, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Так, опасения у специалистов вызвали пляжи Самары на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке, на 1-ой очереди набережной от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской, на 4-ой очереди набережной от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага, в Красноглинском районе, в районе санатория «Можайский», пляж около Фестивальной поляны в селе Мастрюково, пляжи № 1 и 2 в Сызрани, а также пляж в Жигулевске.

Поскольку качество воды на этих пляжах вызывает вопросы, то Роспотребнадзор рекомендовал пока не купаться там. Местным властям поручили установить специальные аншлаги: черный шар или плакат «Купание запрещено». Отметим, что к качеству песка претензий у специалистов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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