В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-26T14:50:44+03:00

Он находился в одном из помещений на улице Жилина в Тольятти

Изменить размер текста: A A

Стало известно о еще одном детском лагере, который незаконно работал на территории Самарской области. Его нашли в детском центре «Планета звезд» на улице Жилина в Тольятти.

- О несанкционированном дневном лагере в департамент образования сообщили сотрудники Роспотребнадзора. На момент проверки в кабинете находились 7 ребят в возрасте 6-10 лет и один вожатый. Первоначальный осмотр показал несоответствие помещения требуемым нормам. Кроме того, вожатая рассказала, что дети обедают в ближайшем кафе, а полдник проходит в помещении центра, - рассказали в пресс-службе администрации Тольятти.

Всю информацию о подпольном детском лагере чиновники направили в городскую прокуратуру, а также в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области и в региональное министерство образования и науки.

Напомним, что ранее в Самарской области закрыли детский палаточный лагерь, который располагался на Царев Кургане. Проверка показала, что он работал с нарушениями, в частности, там не соблюдались правила пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарский палаточный лагерь для кадетов закрыли сразу после страшного пожара в Хабаровске

Его директор уверяет, что все документы у лагеря в порядке, а проверяющие просто решили перестраховаться (подробности)

В МЧС прокомментировали закрытие палаточного лагеря в Самарской области

В ведомстве уверяют, что документов у лагеря Самарского казачьего кадетского корпуса не было (подробности)

«О нем ничего не знали»: прокуратура рассказала, чем им не понравился детский палаточный лагерь под Самарой

После комиссионной проверки лагерь закрыли, а детей отправили по домам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU