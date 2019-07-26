В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь
Стало известно о еще одном детском лагере, который незаконно работал на территории Самарской области. Его нашли в детском центре «Планета звезд» на улице Жилина в Тольятти.
- О несанкционированном дневном лагере в департамент образования сообщили сотрудники Роспотребнадзора. На момент проверки в кабинете находились 7 ребят в возрасте 6-10 лет и один вожатый. Первоначальный осмотр показал несоответствие помещения требуемым нормам. Кроме того, вожатая рассказала, что дети обедают в ближайшем кафе, а полдник проходит в помещении центра, - рассказали в пресс-службе администрации Тольятти.
Всю информацию о подпольном детском лагере чиновники направили в городскую прокуратуру, а также в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области и в региональное министерство образования и науки.
Напомним, что ранее в Самарской области закрыли детский палаточный лагерь, который располагался на Царев Кургане. Проверка показала, что он работал с нарушениями, в частности, там не соблюдались правила пожарной безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU