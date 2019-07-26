2019-07-26T14:50:44+03:00
Общество

В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь

Он находился в одном из помещений на улице Жилина в Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проверка показала, что помещение дневного лагеря не соответствует нормамПроверка показала, что помещение дневного лагеря не соответствует нормамФото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно о еще одном детском лагере, который незаконно работал на территории Самарской области. Его нашли в детском центре «Планета звезд» на улице Жилина в Тольятти.

- О несанкционированном дневном лагере в департамент образования сообщили сотрудники Роспотребнадзора. На момент проверки в кабинете находились 7 ребят в возрасте 6-10 лет и один вожатый. Первоначальный осмотр показал несоответствие помещения требуемым нормам. Кроме того, вожатая рассказала, что дети обедают в ближайшем кафе, а полдник проходит в помещении центра, - рассказали в пресс-службе администрации Тольятти.

Всю информацию о подпольном детском лагере чиновники направили в городскую прокуратуру, а также в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области и в региональное министерство образования и науки.

Напомним, что ранее в Самарской области закрыли детский палаточный лагерь, который располагался на Царев Кургане. Проверка показала, что он работал с нарушениями, в частности, там не соблюдались правила пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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