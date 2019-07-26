В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд
В субботу, 27 июля, в Самаре изменят схемы движения автобусов № 24 и 92. Маршруты скорректируют из-за работ на водопроводе холодного водоснабжения на участке улицы Молодогвардейской от улицы Маяковского до Студенческого переулка.
- Движение общественного транспорта по улице Молодогвардейской будет закрыто с 9:00 27 июля и до окончания работ, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
На время ремонта автобусы № 24 и 92 по направлению «в город» будут ездить по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской, Вилоновской и далее по своему маршруту. В обратном направлении они будут курсировать по улицам Вилоновской, Галактионовской, Маяковского, Молодогвардейской и далее по своему маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU