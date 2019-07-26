В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-26T15:03:33+03:00

Движение автобусов изменят с 27 июля и до окончания ремонтных работ Фото: Архив "КП"

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В субботу, 27 июля, в Самаре изменят схемы движения автобусов № 24 и 92. Маршруты скорректируют из-за работ на водопроводе холодного водоснабжения на участке улицы Молодогвардейской от улицы Маяковского до Студенческого переулка.

- Движение общественного транспорта по улице Молодогвардейской будет закрыто с 9:00 27 июля и до окончания работ, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На время ремонта автобусы № 24 и 92 по направлению «в город» будут ездить по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской, Вилоновской и далее по своему маршруту. В обратном направлении они будут курсировать по улицам Вилоновской, Галактионовской, Маяковского, Молодогвардейской и далее по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU