2019-07-26T15:14:24+03:00
Происшествия

Забрали 15 миллионов и уехали на Porsche Cayenne: в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления

Преступники в камуфляжной одежде отобрали у местного жителя 15 миллионов рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция ищет преступниковПолиция ищет преступниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правоохранители приняли процессуальное решение по поводу дерзкого преступления, совершенного накануне, в четверг 25 июля, в Тольятти по адресу Фрунзе 2 А. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа в особо крупном размере.

- Примерно в 10 часов утра неизвестные, находясь в офисном помещении, с применением неопасного для жизни насилия отобрали у гражданина 15 миллионов рублей. Мы признали законным и обоснованным решение о возбуждении дела, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры. Напомним, как ранее писала samara.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области, в офис ворвались трое неизвестных в камуфляжной одежде. По словам очевидцев, преступники скрылись в неизвестном направлении на Porsche Cayenne.

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Подробности произошедшего не разглашаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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