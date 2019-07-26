2019-07-26T15:34:03+03:00
Общество

Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды

Странный смог вечером 25 июля заставил горожан поволноваться
Анастасия ФИЛАТОВА
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Необычное явление могли спровоцировать жара и слабый ветерНеобычное явление могли спровоцировать жара и слабый ветерФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стала известна возможная причина появления странного смога над Волгой в Самаре и в районе нацпарка «Самарская Лука» вечером в четверг, 25 июля. По мнению специалистов, виной всему погодные условия. Дымка могла появиться из-за совокупности слабого ветра, жары и высокой влажности.

- Жара и слабый ветер могли привести к тому, что в воздухе скопились выбросы с промышленных предприятий и в результате появилась белесая дымка. В субботу, 27 июля, в регионе прогнозируются осадки и усиление ветра, поэтому мы предполагаем, что смог уйдет, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что одними из первых дымку над Волгой заметили отдыхающие на пляже в Самаре. Они предположили, что на правом берегу реки начался пожар, однако эта информация не подтвердилась. Некоторых горожан этот смог напугал, но многие все же решили не прерывать своего отдыха на пляже из-за странного тумана.

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А специалисты пока затрудняются назвать причину явления (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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