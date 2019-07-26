Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-26T15:34:03+03:00

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Стала известна возможная причина появления странного смога над Волгой в Самаре и в районе нацпарка «Самарская Лука» вечером в четверг, 25 июля. По мнению специалистов, виной всему погодные условия. Дымка могла появиться из-за совокупности слабого ветра, жары и высокой влажности.

- Жара и слабый ветер могли привести к тому, что в воздухе скопились выбросы с промышленных предприятий и в результате появилась белесая дымка. В субботу, 27 июля, в регионе прогнозируются осадки и усиление ветра, поэтому мы предполагаем, что смог уйдет, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что одними из первых дымку над Волгой заметили отдыхающие на пляже в Самаре. Они предположили, что на правом берегу реки начался пожар, однако эта информация не подтвердилась. Некоторых горожан этот смог напугал, но многие все же решили не прерывать своего отдыха на пляже из-за странного тумана.

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А специалисты пока затрудняются назвать причину явления (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU