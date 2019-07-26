2019-07-26T15:52:16+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году собираются привести в порядок 1229 домов

Пока же в регионе отремонтировали только 80 многоэтажек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Фонд капитального ремонта Самарской областиФото: Фонд капитального ремонта Самарской области
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В Самарской области продолжают приводить в порядок многоквартирные дома. В 2019 году планируется провести капитальный ремонт в 1229 домах.

- По 508 многоквартирным домам заключены договоры на строительно-монтажные работы, а по 116 - на разработку проектно-сметной документации. Отремонтированы уже более 80 домов, около 40 находятся в высокой степени готовности, - сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Самарской области.

Как отмечают представители организации, за каждым домом закрепляется свой куратор. Он должен как минимум 5-7 раз выехать на объект и проверить ход работ. После каждого обхода куратор составляет фотоотчет и акт осмотра дома.

По словам врио руководителя Фонда Александра Константинова, за первое полугодие этого года в регионе было собрано 1,55 млрд рублей на капремонт. Эта сумма даже немного превысила размер начисленных взносов. Произошло это благодаря тому, что погашаются ранее образовавшиеся долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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