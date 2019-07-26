В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль
Также мужчина получил три года условного срока
Ущерб от действий мужчины составил 440 тысяч рублей
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В Самарской области суд вынес приговор местному жителю, который незаконно убил трех сибирских косуль. Произошло это в феврале в Волжском районе.
- Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года условно и с конфискацией в доход государства снегохода. Кроме того, ружье системы МР-153, из которого были застрелены косули, было уничтожено, - сообщили в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.
Также браконьеру пришлось выплатить за убийство трех косуль материальный ущерб. Он составил 440 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU