2019-07-26T16:13:58+03:00
Происшествия

В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль

Также мужчина получил три года условного срока
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ущерб от действий мужчины составил 440 тысяч рублейУщерб от действий мужчины составил 440 тысяч рублей
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В Самарской области суд вынес приговор местному жителю, который незаконно убил трех сибирских косуль. Произошло это в феврале в Волжском районе.

- Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года условно и с конфискацией в доход государства снегохода. Кроме того, ружье системы МР-153, из которого были застрелены косули, было уничтожено, - сообщили в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.

Также браконьеру пришлось выплатить за убийство трех косуль материальный ущерб. Он составил 440 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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