В Самарской области нелегальные свалки будут искать с помощью спутников

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-26T16:40:59+03:00

С начала года в Самарской области убрали 396 незаконных свалок Фото: Архив "КП"

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В Самарской области усилят борьбу с незаконными свалками мусора. Сейчас в едином реестре значится 546 таких объектов, при этом с начала года в регионе убрали 396 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Основная задача сейчас — не допустить складирование ТКО в этих местах, - сообщил на заседании в областном правительстве директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

Теперь выявлять нелегальные свалки на территории региона будут с помощью данных с космических спутников. Первую информацию с них уже получили. Сейчас специалисты изучают ее. Также они думают над тем, что еще предпринять для более точного определения координат свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU