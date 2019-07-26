Самара стала привлекательнее для инвесторов благодаря снижению задолженностей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-26T17:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогноз кредитного рейтинга Самарской области достиг "позитивного" уровня. Кредитное агентство Moody's подтвердило его на уровне Ba2. Сейчас по этому показателю Самарская область в лидерах, уступает регион только столичным и нефтяным регионам. Таким образом, эксперты называют бюджет губернии сбалансированным, долговую нагрузку умеренной и считают, что привлекательность области для инвесторов увеличивается.

- Повышение прогноза рейтинга до «Позитивного» отражает высокое качество и профессионализм региональных властей по управлению государственным долгом. Существенное снижение долговой нагрузки и увеличение сроков заимствований позволят региону максимально эффективно проходить стресовые сценарии развития экономики, при этом не создавая рисков высокой концентрации долга в отдельных периодах. Считаю повышение рейтинговым агентством Moody’s прогноза рейтинга абсолютно правильным, объективным и заслуженным действием, - поделился своими оценками Директор управления рынков долгового капитала ПАО «ВТБ Капитал» Антон Романов.

"Позитивный" прогноз рейтинга позволяет повысить его показатель в ближайший год до уровня Ba1.

ИСТОЧНИК KP.RU