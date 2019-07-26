Самарские заключенные сошьют мужскую спецодежду за 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-26T17:52:29+03:00

Также в этой колонии ИК-15 вовсю производят женскую спецодежду - этот заказ чуть меньше, на 2,5 миллиона рублей

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В Самаре заключенные в колонии ИК - 15 вовсю занимаются полезной работой. Сейчас они отрабатывают заказ на пошив спецодежды для мужчин - за это самарская компания заплатила 4 млн рублей. Речь идет о летних брюках и куртках. "Швеями" трудятся около десятка осужденных.

- Мы хотим также получить заказ на изготовление зимней линейки спецодежды. Этот вопрос мы сейчас уже обсуждаем с потенциальным заказчиком, - сообщили в УФСИН по Самарской области.

Известно, что сейчас здесь также шьют женскую спецодежду - стоимость заказа около 2,5 млн рублей. Руководство ГУФСИН обращает внимание, что в этой сфере предприятие конкурентно, а его продукцию охотно покупают различные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU