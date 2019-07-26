Лидеров Самарской области научат реализовывать нацпроекты

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-26T21:30:47+03:00

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На молодежном форуме iВолга 2.0 прошел первый этап стратегического марафона для молодых лидеров, посвященный разработке мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». К обсуждению подключились около 200 человек - отраслевых экспертов, лидеров мнений среди молодежи.

- Результатом проведения стратмарафона является общественная экспертиза мероприятий, запланированных в рамках региональных паспортов, свод предлагаемых участниками идей по достижению указанных в нацпроектах ключевых показателей., - объяснили организаторы проекта.

Стратегический марафон проходит по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

- Самара принимает активное участие в национальных проектах. По каждому нацпроекту установлены чёткие показатели и персональная ответственность руководителей. Наша задача — приложить максимум усилий для эффективного выполнения программных мероприятий и двигаться вперед, - не раз отмечал он.

В марафоне принял участие и министр образования и науки Самарской области, а также министр экономического развития региона.

ИСТОЧНИК KP.RU