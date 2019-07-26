2019-07-26T23:49:39+03:00
Общество

Погода на начало рабочей недели в Самаре: холодать начнет уже с воскресенья

В Самаре в понедельник ожидают до +20 градусов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В выходные погода будет еще нормальнойВ выходные погода будет еще нормальной
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Уже с понедельника погода в Самаре преподнесет сюрпризы жителям региона. Дело в том, что после жарой недели, с понедельника в области будет холодать. Уже в первый день рабочей недели температура опустится до +15 +20 градусов.

- Уже в воскресенье на Среднюю Волгу с севера опустится холодный фронт. Он принесет с собой увеличение облачности, дождь, порывистый ветер и понижение температуры воздуха, - рассказали синоптики Приволжской УГМС.

В начале недели прохладная погода установится во всем Поволжье, так как этот фронт сместится дальше на юг.

Ветер будет дуть северо-западный, возможны и небольшие дожди. А вот в воскресенье при 21-26 градусах могут громыхать грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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