Погода на начало рабочей недели в Самаре: холодать начнет уже с воскресенья
Уже с понедельника погода в Самаре преподнесет сюрпризы жителям региона. Дело в том, что после жарой недели, с понедельника в области будет холодать. Уже в первый день рабочей недели температура опустится до +15 +20 градусов.
- Уже в воскресенье на Среднюю Волгу с севера опустится холодный фронт. Он принесет с собой увеличение облачности, дождь, порывистый ветер и понижение температуры воздуха, - рассказали синоптики Приволжской УГМС.
В начале недели прохладная погода установится во всем Поволжье, так как этот фронт сместится дальше на юг.
Ветер будет дуть северо-западный, возможны и небольшие дожди. А вот в воскресенье при 21-26 градусах могут громыхать грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU