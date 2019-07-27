2019-07-27T09:24:49+03:00
Общество

Сызрань будет обеспечивать питьевой водой всю страну

Там планируется построить завод по производству бутилированной воды
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Сызранском районе Самарской области планируется открыть новое масштабное производство. Там собираются построить завод по производству бутилированной воды. Об этом 26 июля рассказал и.о. председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

По его словам, инвестиции в проект могут составить более одного миллиарда рублей. Также, Виктор Кудряшов отметил, что проект по созданию этого завода является одним из приоритетных, так как он может приобрети федеральный масштаб. Воду, которая добывается в Самарской области, и будет производится и разливаться на заводе, в перспективе планируется продавать не только на территории региона-производителя, но и по всей стране.

Кроме того, открытие нового завода в Самарской области создаст немалое количество новых рабочих мест для жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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