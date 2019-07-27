2019-07-27T10:31:13+03:00
Недвижимость

Квитанции за вывоз ТКО с ошибками приходят из-за отсутствия актуальной базы абонентов

По этой же причине не все их оплачивают
Вера ЦЫГАНКОВА
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Базу данных абонентов собирают "вручную"Базу данных абонентов собирают "вручную"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Самарской области подсчитали собираемость платы за вывоз твердых коммунальных отходов. На данный момент за эту коммунальную услугу рассчитываются лишь 59,13 % населения региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова, одной из причин не такой высокой собираемости платежей является отсутствие актуальной базы абонентов и, как следствие, неточности в платежных документах.

Пока решать этот вопрос в Самарской области приходится «вручную», собирать данные по районам и направлять перепроверенную информацию регоператору «ЭкоСтрой Ресурс». Однако это занимает время. Возможно решение будет найдено и принято на федеральном уровне. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже поднимал там указанную проблему.

Что касается переработки твердых бытовых отходов в регионе, то цифры тоже невелики. По официальным данным, перерабатываются ли 24% отходов от общего объёма ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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