В Самаре и Тольятти новое жилье появляется быстрее, чем в заграничных мегаполисах

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-27T11:33:30+03:00

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В крупных городах России выросли темпы ввода жилье в эксплуатацию. В некоторых из них они даже в несколько раз превышают показатели в мегаполисах развитых стран. Об этом говорится в исследовании фондп «Институт экономики города» и ДОМ.РФ «Анализ состояния жилищной сферы на территориях основных российских городских агломераций».

Хорошие результаты показали 17 городских агломераций с населением более 1 млн человек: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Воронеж, Ростов, Краснодар, Нижний Новгород, Волгоград, Саратов, Казань,Уфа, Пермь, Челябинск, Новосибирск, а также Красноярск, Владивосток и Самара-Тольятти.

Во всех них, кроме Москвы, средняя обеспеченность жильем возросла на 1—5 кв. м на душу населения. Средний темп вода жилья составил 10 жилых единиц на 1000 чел.

- В целом для российски агломераций характерен позитивный тренд, для развитых зарубежных агломераций — напротив, отрицательный. Устойчивое снижение доступности жилья в исследовании отмечается в Лондоне и Гонконге, незначительное повышение доступности в Нью-Йорке и Сингапуре, - сообщается на сайте фонда «Институт экономики города».

Эксперты отмечают, что российские города обладают значительным потенциалом за счет развития застроенных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU