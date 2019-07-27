Пожарную безопасность форума «iВолга 2.0» обеспечивают более 330 сотрудников МЧС
В Самарской области продолжается молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Он проходит на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. В котором принимают участие несколько тысяч человек из разных регионов России.
Безопасность участников обеспечивают полиция и МЧС.
Форум выпал на жарки период поэтому пожарной безопасности уделяется особое внимание. В частности, усилено патрулирование палаточного городка и водной акватории в районе форума.
- Дежурство на месте широкомасштабного мероприятия несут силы территориальной подсистемы Самарской области РСЧС в составе 339 человек и 38 единиц техники, сообщили в главном управлении МЧС России по Самарской области. - К немедленному реагированию от МЧС России готовы 7 единиц основной пожарной и специальной техники, 14 человек личного состава.
Пожарные проводят с участниками и организаторами инструктажи по пожарной безопасности, проводят обход территории, патрулируются места разведения костров.
ИСТОЧНИК KP.RU