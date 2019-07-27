2019-07-27T13:24:35+03:00
Общество

Пожарную безопасность форума «iВолга 2.0» обеспечивают более 330 сотрудников МЧС

Особое внимание уделяется местам разведения костров
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Самарской областиФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самарской области продолжается молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Он проходит на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. В котором принимают участие несколько тысяч человек из разных регионов России.

Безопасность участников обеспечивают полиция и МЧС.

Форум выпал на жарки период поэтому пожарной безопасности уделяется особое внимание. В частности, усилено патрулирование палаточного городка и водной акватории в районе форума.

- Дежурство на месте широкомасштабного мероприятия несут силы территориальной подсистемы Самарской области РСЧС в составе 339 человек и 38 единиц техники, сообщили в главном управлении МЧС России по Самарской области. - К немедленному реагированию от МЧС России готовы 7 единиц основной пожарной и специальной техники, 14 человек личного состава.

Пожарные проводят с участниками и организаторами инструктажи по пожарной безопасности, проводят обход территории, патрулируются места разведения костров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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