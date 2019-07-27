В Тольятти ищут родственников слепого дедушки
В Тольятти ищут родных и знакомых пенсионера Земцова Василия Васильевича. Мужчина слепой. Но дорогу домой он не может найти не только поэтому, но и потому, что просто не помнит. Где живет.
Объявление о розыске знакомых и родственников пенсионера разметил один из местных жителей в социальных сетях.
- Найден дедушка Земцов Василий Васильевич, слепой, где живёт не помнит, просьба, кто знает данного гражданина, откликнитесь по номеру 89084062476, - написал молодой человек и разместил фото дедушки.
Под постом сразу появились комментарии. Кто-то не поверил в искренность добрых побуждений и посчитал, что это фейк, мол пенсионер просто сидит у своего подъезда. Другие прониклись и посоветовали, в первую очередь обратиться в ближайшее отделение полиции, где точно должны помочь с поиском родственников Василия Земцова.
ИСТОЧНИК KP.RU