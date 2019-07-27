В Тольятти ищут родственников слепого дедушки

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-27T14:38:01+03:00

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В Тольятти ищут родных и знакомых пенсионера Земцова Василия Васильевича. Мужчина слепой. Но дорогу домой он не может найти не только поэтому, но и потому, что просто не помнит. Где живет.

Объявление о розыске знакомых и родственников пенсионера разметил один из местных жителей в социальных сетях.

- Найден дедушка Земцов Василий Васильевич, слепой, где живёт не помнит, просьба, кто знает данного гражданина, откликнитесь по номеру 89084062476, - написал молодой человек и разместил фото дедушки.

Под постом сразу появились комментарии. Кто-то не поверил в искренность добрых побуждений и посчитал, что это фейк, мол пенсионер просто сидит у своего подъезда. Другие прониклись и посоветовали, в первую очередь обратиться в ближайшее отделение полиции, где точно должны помочь с поиском родственников Василия Земцова.

ИСТОЧНИК KP.RU