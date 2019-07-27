2019-07-27T14:50:47+03:00
Спорт

Первый тайм матча Уфа - Крылья Советов закончился поражением гостей

Крылья Советов в первом тайме проигрывают хозяевам поля со счетом 2:1
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Божович наверняка даст своим игрокам советы ко второму таймуБожович наверняка даст своим игрокам советы ко второму тайму
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В первом тайме матча 3 тура РПЛ Крылья Советов уступают Уфе на стадионе "Нефтяник" в Башкортостане. На перерыв команды ушли со счетом 2:1. Открыли счет уфимцы - на 21 минуте передачу получает Даниил Фомин и головой отправляет мяч в дальний угол. Через четыре минуты Мияйлович получает мяч от Соболева и мощным ударом отправляет его в ворота - 1:1.

На 33 минуте хозяева снова вышли вперед: Аликин подхватил мяч с углового и красиво отправил его в ворота, зарядив рикошетом через спину Полуяхтова.

До конца тайма Зиньковский и Соболев еще не раз старались подобраться к воротам соперника. Но на перерыв команды ушли со счетом 2:1, не помогла и добавленная минута.

Следите за прямой трансляцией матча Уфа - Крылья Советов 27 июля 2019 в третьем туре РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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