В воскресенье Самарскую область может накрыть гроза и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-27T17:30:35+03:00

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Жара в Самарской области ненадолго отступит. Уже в воскресенье, 28 июля, солнечную погоду могут сменить дожди, гроза и порывистый ветер. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Субботняя погода еще порадует жителей нашего региона летним теплом, но уже в воскресенье на Среднюю Волгу с севера опустится холодный фронт. Он принесет с собой увеличение облачности, дождь, порывистый ветер и понижение температуры воздуха. В последующем этот фронт переместится дальше на юг и в Поволжье установится прохладная погода, - сообщается на сайте гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков днем 28 июля ожидается переменная облачность, небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6 - 11 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. При этом температура воздуха в регионе сохранится на уровне +22 - 27 градусов.

В понедельник,29 июля, местами пройдут небольшие дожди, сохранится северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с и станет немного прохладнее. Днем столбики термометра поднимутся до +15 — 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU