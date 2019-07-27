2019-07-27T17:30:35+03:00
Общество

В воскресенье Самарскую область может накрыть гроза и порывистый ветер

Синоптики предупреждают жителей региона об ухудшении погоды
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жара в Самарской области ненадолго отступит. Уже в воскресенье, 28 июля, солнечную погоду могут сменить дожди, гроза и порывистый ветер. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Субботняя погода еще порадует жителей нашего региона летним теплом, но уже в воскресенье на Среднюю Волгу с севера опустится холодный фронт. Он принесет с собой увеличение облачности, дождь, порывистый ветер и понижение температуры воздуха. В последующем этот фронт переместится дальше на юг и в Поволжье установится прохладная погода, - сообщается на сайте гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков днем 28 июля ожидается переменная облачность, небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6 - 11 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. При этом температура воздуха в регионе сохранится на уровне +22 - 27 градусов.

В понедельник,29 июля, местами пройдут небольшие дожди, сохранится северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с и станет немного прохладнее. Днем столбики термометра поднимутся до +15 — 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около Жигулевска полыхающая машина перекрыла проезд по ГЭС
Первый тайм матча Уфа - Крылья Советов закончился поражением гостей
В Тольятти ищут родственников слепого дедушки
Пожарную безопасность форума «iВолга 2.0» обеспечивают более 330 сотрудников МЧС
В Сызрани посередине проезжей части провалился асфальт
В Самаре и Тольятти новое жилье появляется быстрее, чем в заграничных мегаполисах
Квитанции за вывоз ТКО с ошибками приходят из-за отсутствия актуальной базы абонентов
Сызрань будет обеспечивать питьевой водой всю страну
Погода на начало рабочей недели в Самаре: холодать начнет уже с воскресенья
Лидеров Самарской области научат реализовывать нацпроекты
Самарские заключенные сошьют мужскую спецодежду за 4 миллиона рублей
Самара стала привлекательнее для инвесторов благодаря снижению задолженностей
В Самарской области нелегальные свалки будут искать с помощью спутников
В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль
В Самарской области в 2019 году собираются привести в порядок 1229 домов
Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды
Забрали 15 миллионов и уехали на Porsche Cayenne: в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления
В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд
В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь
В Самарской области вода на 10 пляжах не прошла проверку на качество