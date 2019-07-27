В самарском ТЦ «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация
В субботу, 27 июля, работу торгового центра «Вива Лэнд» на проспекте Кирова ненадолго нарушила пожарная сигнализация. Она прозвучала около 19.30 вечера. Люди самостоятельно начали покидать торговый центр и какое-то время провели на улице. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
- В «Вива Лэнде снова эвакуация людей! Выходные в разгаре, - написали не, кто был возле торгового центра.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, специальной эвакуации не было. Администрация торгового центра выяснила, что сигнал тревоги оказался ложным и сообщила об этом на пульт дежурного.
Пожарные расчеты на место не выезжали, так как ситуация оперативно разрешилась руководством торгового центра.
Напомним, сигнализация в ТЦ «Вива Лэнд» ложно срабатывает уже не первый раз. Последний такой случай произошел в Самаре 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU