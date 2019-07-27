2019-07-27T20:44:45+03:00
Происшествия

В самарском ТЦ «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация

Сигнал тревоги оказался ложным
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В субботу, 27 июля, работу торгового центра «Вива Лэнд» на проспекте Кирова ненадолго нарушила пожарная сигнализация. Она прозвучала около 19.30 вечера. Люди самостоятельно начали покидать торговый центр и какое-то время провели на улице. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- В «Вива Лэнде снова эвакуация людей! Выходные в разгаре, - написали не, кто был возле торгового центра.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, специальной эвакуации не было. Администрация торгового центра выяснила, что сигнал тревоги оказался ложным и сообщила об этом на пульт дежурного.

Пожарные расчеты на место не выезжали, так как ситуация оперативно разрешилась руководством торгового центра.

Напомним, сигнализация в ТЦ «Вива Лэнд» ложно срабатывает уже не первый раз. Последний такой случай произошел в Самаре 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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