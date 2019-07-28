Пьянство и публичные дома: в Самаре откроется выставка династии художников

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-28T10:18:36+03:00

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В Самарском художественном музее откроется выставка «Великие Маковские», посвящённая династии художников. Эту выставку организуют сразу четыре музея Поволжья.

— Это первый в истории совместный выставочный проект четырех музеев Поволжья. Помимо Самарского областного художественного музея, в нём принимают участие Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева, Нижегородский государственный и Ульяновский областной художественные музеи, — рассказали в самарском музее.

Выставка будет в Мраморном зале музея. На ней выставят картины и графические эскизы представителей династии Маковских — Владимира, Константина и Александра. Представят 44 работы. Среди них много социальных картин, посвящённых проблемам пьянства, лицемерия религиозных служителей и общественного строя.

Выставка пройдёт с 1 августа до 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU