Пьянство и публичные дома: в Самаре откроется выставка династии художников
В Самарском художественном музее откроется выставка «Великие Маковские», посвящённая династии художников. Эту выставку организуют сразу четыре музея Поволжья.
— Это первый в истории совместный выставочный проект четырех музеев Поволжья. Помимо Самарского областного художественного музея, в нём принимают участие Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева, Нижегородский государственный и Ульяновский областной художественные музеи, — рассказали в самарском музее.
Выставка будет в Мраморном зале музея. На ней выставят картины и графические эскизы представителей династии Маковских — Владимира, Константина и Александра. Представят 44 работы. Среди них много социальных картин, посвящённых проблемам пьянства, лицемерия религиозных служителей и общественного строя.
Выставка пройдёт с 1 августа до 29 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU