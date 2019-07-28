Сухогруз из Самарской области столкнулся с круизным теплоходом
26 июля в Подмосковье столкнулись судно из Самарской области и пассажирский теплоход. Об этом рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
— Круизный теплоход «Нижний Новгород» и сухогруз ООО «АкадемФлот-2» «Новокуйбышевск» столкнулись в районе 99 км Канала имени Москвы, — объяснили в ведомстве. — Столкновение произошло при расхождении судов.
Канал имени Москвы соединяет реку Москва с Волгой. Суда столкнулись около подмосковной Яхромы.
Обошлось без пострадавших и розлива нефтепродуктов. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценят происшествие.
Ранее в Ярославской области на Волге в Рыбинском районе столкнулись самарский четырехпалубный круизный теплоход и яхта с отдыхающими.
ИСТОЧНИК KP.RU