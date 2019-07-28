Житель Самарской области нашёл гранату на берегу Волги и получил срок
Жителя Сызрани оштрафовали за опасную находку. Полицейские обнаружили у него в гараже гранату Ф-1, самодельный пистолет и 22 патрона. Об этом сообщает «КТВ»-Луч».
— Местный житель заявил правоохранителям, что патроны и пистолет ему достались ему от умершего в 1987 году деда, — приводит издание обстоятельства задержания.
По словам нарушителя, он нашёл боеприпасы в сарае и решил оставить, чтобы они напоминали о деде. Граната якобы тоже не использовалась по предназначению. Он случайно нашел ее на берегу Волги и оставил себе в подарок.
Тем не менее, полицейские поставили оправдания мужчины под сомнения. В итоге его приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Кроме того, он заплатит штраф семь тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU