Житель Самарской области нашёл гранату на берегу Волги и получил срок

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-28T14:13:37+03:00

По словам нарушителя, он нашёл боеприпасы в сарае и хранил в память о деде Фото: "КП" Архив

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Жителя Сызрани оштрафовали за опасную находку. Полицейские обнаружили у него в гараже гранату Ф-1, самодельный пистолет и 22 патрона. Об этом сообщает «КТВ»-Луч».

— Местный житель заявил правоохранителям, что патроны и пистолет ему достались ему от умершего в 1987 году деда, — приводит издание обстоятельства задержания.

По словам нарушителя, он нашёл боеприпасы в сарае и решил оставить, чтобы они напоминали о деде. Граната якобы тоже не использовалась по предназначению. Он случайно нашел ее на берегу Волги и оставил себе в подарок.

Тем не менее, полицейские поставили оправдания мужчины под сомнения. В итоге его приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Кроме того, он заплатит штраф семь тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU