2019-07-28T17:03:44+03:00
Происшествия

Жителей Самары напугала женщина, которая угрожала скинуть ребёнка с окна

Соседи женщины забили тревогу и вызвали полицию
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Ребёнок вырывался, а женщина продолжала его держатьРебёнок вырывался, а женщина продолжала его держатьФото: соцсети
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Неравнодушные жители Самары рассказали в социальных сетях о страшном случае. По информации очевидцев, 26 июля в «Кошелев Парке» на улице Петра Монастырского местная жительница посадила на карниз маленького ребёнка и угрожала скинуть за плохое поведение.

— Мать сажает ребёнка на окно, тот плачет, не хочет, страшно. Она говорит: «Не ори, а то сброшу». Покачала и снова сажает, тот вырывается. Страшно за ребёнка пипец! — возмущаются свидетели происшествия.

Также появилась информация, что это не мать ребёнка. Как к ней попал малыш, неизвестно. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов. На место выезжал сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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