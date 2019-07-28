Жителей Самары напугала женщина, которая угрожала скинуть ребёнка с окна

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-28T17:03:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Неравнодушные жители Самары рассказали в социальных сетях о страшном случае. По информации очевидцев, 26 июля в «Кошелев Парке» на улице Петра Монастырского местная жительница посадила на карниз маленького ребёнка и угрожала скинуть за плохое поведение.

— Мать сажает ребёнка на окно, тот плачет, не хочет, страшно. Она говорит: «Не ори, а то сброшу». Покачала и снова сажает, тот вырывается. Страшно за ребёнка пипец! — возмущаются свидетели происшествия.

Также появилась информация, что это не мать ребёнка. Как к ней попал малыш, неизвестно. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов. На место выезжал сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU